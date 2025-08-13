Пролетевший над Антарктидой яркий метеорит мог оставить обломки

Полярники станции «Восток» в Центральной Антарктиде заметили метеорит. Его обломки могли упасть на Землю, сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института.

Яркий болид появился над станцией «Восток» 13 августа около 16 часов. Он быстро пролетел над полярниками и оставил в небе белый след, который сохранялся дольше получаса.

Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Сергей Дроздов назвал это довольно редким явлением. Нечасто люди фиксируют метеориты в таких малонаселенных местах, как Антарктида.

«Ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселенных районах: над водными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами или горами. <…> Скорее всего, отдельные фрагменты достигли поверхности, и впоследствии они могут быть найдены», — сказал ученый.

В начале августа на Солнце произошла мощная вспышка. Землю настигла 30-часовая магнитная буря.