На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка уровня М2.9

На Солнце зафиксировали вспышку уровня М2.9, она стала наиболее мощной за полтора месяца. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Солнце зарегистрировали вспышку уровня M2.9. Более крупное событие наблюдали на Солнце еще 20 июня. Тогда около 3:00 по Москве произошла вспышка уровня X1.9», — отметил он.

Богачев уточнил, что астрономическое явление произошло в активной области 4168, которая появилась в северном полушарии звезды накануне.

Вспышка стала результатом всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на светиле зарегистрировали 35 вспышек, но солнечная активность впервые добралась до уровня М, добавил ученый.

В начале июля на Солнце зафиксировали выброс самого мощного протуберанца в 2025 году.