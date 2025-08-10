На Земле закончилась 30-часовая магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся более 30 часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН . К утру 10 августа геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась, а показатели уже около 10 часов находятся в «зеленой зоне».

При этом Земля все еще остается под воздействием корональных дыр на Солнце: скорость солнечного ветра превышает норму примерно на 50%, фиксируются скачки температуры и индукции межпланетного магнитного поля. Ученые предупреждают, что риск новых геомагнитных возмущений сохранится до середины следующей недели, пока активные области не сместятся за западный край звезды.

Прошедшая буря достигла в пике уровня G2.0 — это максимальное значение с аналогичного события в июне. Повторения столь же мощных магнитных бурь в ближайшие два–три дня не ожидается, но ситуация зависит от высокой вспышечной активности Солнца.

О начале магнитной буриранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.