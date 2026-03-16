«Прогресс МС-31» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» отделился от модуля «Поиск» российского сектора Международной космической станции, готовясь к отправке нового грузового корабля. Трансляцию вела пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня в 16:24 грузовой корабль отстыковался от модуля „Поиск“ российского сегмента Международной космической станции», — отметили в госкорпорации.

В 19:42 по московскому времени корабль активирует двигатели для торможения. Это позволит ему покинуть орбиту МКС и вскоре войти в атмосферу Земли. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы. Несгораемые элементы упадут и затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Место грузовика на станции займет «Прогресс МС-33». Его старт с Байконура назначен на 22 марта.

Ранее Роскосмос вернул возможность запускать пилотируемые миссии. Более 150 сотрудников ЦЭНКИ и представители четырех подрядных организаций завершили восстановление кабины обслуживания 31-й стартовой площадки для ракет «Союз» на Байконуре.