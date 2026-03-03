Роскосмос вернул возможность запускать пилотируемые миссии

Более 150 специалистов ЦЭНКИ и представители четырех организаций-подрядчиков восстановили кабину обслуживания 31-й стартовой площадки для ракет «Союз» на Байконуре. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Восстановить площадку удалось в рекордно короткие сроки — чуть более чем за два месяца. Работники подготовили и покрасили 2,35 тысячи квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений, отладили электрооборудование и обслужили узлы и механизмы.

Самым сложным оказался монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой до 17 тонн. Для установки через огневой проем инженеры разработали специальную методику.

«Начинается подготовка к запуску грузового корабля „Прогресс МС‑33“, назначенному на 22 марта», — заключили в пресс-службе.

Стартовый стол получил повреждения 27 ноября из-за пуска носителя «Союз-2.1а». Их обнаружили после осмотра места старта. Несмотря повреждения, пуск прошел в штатном режиме, корабль успешно пристыковался к МКС.