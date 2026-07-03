Профессор СПбПУ Фадеев отметил, что в Арктике развитие технологий не заменит присутствия человека

Профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Алексей Фадеев считает, что искусственный интеллект и «безлюдные технологии» могут значительно помочь в развитии Арктики. Однако он подчеркивает, что присутствие человека в этом регионе остается необходимым. Об этом написало РИА «Новости» .

По мнению специалиста, технологии, связанные с автоматизацией, будут особенно актуальны в сложных климатических условиях Арктики, особенно на вновь осваиваемых территориях, таких как восточная часть региона и шельф Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, сообщил ОТР.

Фадеев отметил, что тенденция к цифровизации предполагает сокращение человеческого участия и оптимизацию. Тем не менее технологии остаются лишь инструментами для решения масштабных задач в Арктике. «В наших арктических городах самое большое население в мире, и оно должно только прирастать», — добавил он.

Ранее стало известно, что более 50 ученых проведут уникальные исследования Крайнего Севера. В Мурманске стартовала 20-я экспедиция Арктического плавучего университета.