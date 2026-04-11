Приземление миссии «Артемида-2» после облета Луны показали на видео

На видео можно детально рассмотреть полет капсулы через атмосферу, раскрытие парашютов и последующее приводнение.

Пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уточнила, что доминирование NASA в лунных полетах сохранится в первые годы, но возможности разных стран начнут выравниваться по мере снижения стоимости и развития технологий.

«На горизонте 30–50 лет Луна начнет системно осваиваться человечеством. И тогда самые отъявленные скептики, которые с лупой изучают тени на снимках с корабля в поисках следов подделки, смогут купить билет до Луны, опуститься на ее поверхность, оглядеться — и все равно сказать: „Не верю“», — добавили ученые.

США побили рекорд 1970 года по дальности полета человека в космосе. В рамках проекта «Артемида» запланированы еще три миссии.