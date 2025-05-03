Полтонны советского металла летят на Землю. От удара межпланетной станции не спасет бункер

Межпланетный аппарат СССР на скорости метеорита может врезаться в Землю в мае

В ближайшие дни в Землю со скоростью метеорита врежется советский межпланетный аппарат весом почти в полтонны. Опрошенные Space специалисты допустили, что космическая станция заденет жилые районы.

В марте 1972 года Советский Союз отправил к Венере зонд под названием «Космос-482». Однако запуск пошел не по плану: верхняя ступень ракеты-носителя «Союз» отключилась раньше времени, оставив аппарат на околоземной орбите. С тех пор часть конструкции продолжала кружить вокруг планеты.

Теперь, спустя 53 года, посадочный модуль этой миссии готовится к неконтролируемому входу в атмосферу Земли. Как сообщил нидерландский астроном и наблюдатель спутников Марко Лангбрук, в районе 9–10 мая ожидается его повторный вход в плотные слои атмосферы.

Речь идет о тяжелой капсуле массой 495 килограммов, специально спроектированной для жесткой посадки на Венере. Она оснащена мощной тепловой защитой, способной выдержать экстремальные условия при входе в плотную атмосферу этой планеты. Именно поэтому ученые допускают, что модуль может не разрушиться при падении на Землю.

«Космос-482» был «сестрой» успешной миссии «Венера-8», которая в июле 1972 года сумела совершить мягкую посадку и проработала на поверхности планеты 50 минут. В отличие от нее, капсула «Космоса-482» так и не покинула орбиту Земли.

Где упадет аппарат

Ученый разработал модель входа в атмосферу с помощью инструмента TUDAT. По расчетам, капсула может достичь скорости около 70 метров в секунду (более 145 километров в час) при ударе о землю или воду.

Лангбрук допускает, что область падения обломков пройдет над территорией Турции, Азербайджана, Египта и Сирии. Здесь есть риск попадания в жилые районы. Если аппарат врежется в Землю целиком, мощность взрыва будет эквивалентна детонации заряда тротила.

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