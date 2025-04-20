Патриарх Кирилл рассказал о несбывшейся мечте

Патриарх Кирилл заявил, что мечтал полететь в космос

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что когда-то хотел полететь в космос. Своей мечтой он поделился во время телемоста с Международной космической станцией, сообщил РЕН ТВ.

По словам патриарха, его планы полететь в космос разрушили «трезвомыслящие» люди.

«Они сказали: „Наверное, священники вашего поколения еще не полетят в космос. А вот, может быть, следующего уже полетят“», — отметил он.

Глава РПЦ поблагодарил за возможность пообщаться с космонавтами. Он отметил, что церковь, научный прогресс и героизм космонавтов являются «звеньями одной цепи».

Патриарх Кирилл добавил, что наука и церковь обеспечивают духовное и материальное единство страны. Российские космонавты и ученые смогли доказать всему миру совместимость этих понятий.

Ранее глава РПЦ назвал богатство божьим даром и призвал делиться им с другими людьми. По его словам, материальные блага не должны подрывать духовную жизнь.