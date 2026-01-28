Полярное сияние покажется над некоторыми регионами России

Достигший Земли поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры вызовет слабые магнитные бури и полярное сияние. Лучший вид откроется на севере и северо-западе России, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Приборы зафиксировали поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры 28 января. Скорость нарастает плавно, поэтому геомагнитный индекс находится в «зеленой зоне», то есть магнитосфера Земли в спокойном состоянии. Но со временем, по прогнозу специалистов, этот показатель повысится и окажется в «желтой зоне», а это чревато слабыми магнитными бурями.

«Поступающие с орбиты параметры плазмы выглядят благоприятными для формирования полярных сияний. Вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) при этом почти отсутствует», — сообщили представители лаборатории.

Рассчитывать на хороший обзор в Центральной России не приходится из-за сильной облачности. При прояснениях полярное сияние смогут увидеть жители севера и северо-запада.

В середине января ученые ИКИ РАН сообщили о появлении на Солнце корональной дыры высотой около миллиона километров. Тогда же над Пермским краем пролетел ярко-зеленый огненный шар.