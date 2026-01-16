Ярко-зеленый огненный шар показался над Пермским краем

Над проезжавшими машинами пронесся сверкающий ярко-зеленый огненный шар. После очередной вспышки он скрылся, не долетев до горизонта. Вероятнее всего, космическое тело сгорело в плотных слоях атмосферы.

Подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь» сообщили, что видели метеор поздно вечером 15 января. Он пролетел над микрорайоном Вышка-2 в Мотовилихинском районе и у «Гознака» в Индустриальном районе города. Некоторые предположили, что это след от корабля Crew Dragon с участниками миссии Crew-11, который отстыковался от МКС и приводнился у побережья Калифорнии.

Ранее Солнечная астрономия ИКИ РАН опровергла сообщения о том, что в ближайшее время на Землю упадет десятиметровый астероид CE2XZW2. Траектория его полета не до конца изучена, а фейк о столкновении опубликовал околонаучный канал.