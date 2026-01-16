Усиление магнитных бурь предрекли из-за новой корональной дыры на Солнце

Корональная дыра высотой около миллиона километров, по форме напоминающая единицу, сформировалась на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам ученых, это приведет к новым магнитным бурям, которых в прошлом году стало на 60% больше. Такая тенденция сохранится минимум до 2028 года.

Кроме того, ближайшие два года станут благоприятными для того, чтобы наблюдать полярные сияния. Одно из таких в ночь на 11 января смогли увидеть жители Кемеровской, Мурманской и Челябинской областей, а в европейской части России ему помешала сильная облачность.

Невролог Екатерина Попова призвала в периоды магнитных бурь отказываться от жареного, жирного и копченого и соблюдать режим сна.