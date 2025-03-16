Появились фотографии Кровавой Луны и «бриллиантового кольца» в небе

Земляне в одно и то же время в разных частях света могли наблюдать Кровавую Луну и солнечное затмение. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) показало в соцсети X кадры этих явлений.

«Мы уже посмотрели на затмение с обеих сторон… Пока Исследовательский центр Гленна НАСА смотрел вверх, чтобы увидеть вчерашнюю Кровавую Луну, лунный модуль Blue Ghost [компании] Firefly Aerospace оглядывался на „бриллиантовое кольцо“ солнечного затмения», — сообщила пресс-служба.

Специалисты НАСА напомнили подписчикам, что многое зависит от точки обзора. Поэтому в одно и то же время люди в зависимости от места жительства видели два разных космических явления.

Естественный спутник Земли выглядит красным, когда планета встает между ним и Солнцем. Это происходит из-за преломления света в атмосфере. На Украине Кровавую Луну 15 марта восприняли как плохой знак. Киевляне опубликовали в соцсетях фото огромного шара янтарного цвета в ночном небе.