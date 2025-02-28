Астроном Бурмистров: жители Пермского края смогут увидеть кровавую Луну
Жители Пермского края получат уникальную возможность наблюдать редкое астрономическое событие — полное лунное затмение, известное также как кровавая Луна. Об этом рассказал преподаватель астрономии, замдиректора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров в беседе с Ura.ru.
По его словам, необычный вид откроется перед пермяками 14 марта.
«Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок», — пояснил ученый.
Луна окрашивается в насыщенный красный цвет из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли, где короткие волны рассеиваются, а длинные достигают нашего спутника. Для наблюдения за этим событием не понадобится специализированное оборудование, заверил Бурмистров.