Астроном Бурмистров: жители Пермского края смогут увидеть кровавую Луну

Жители Пермского края получат уникальную возможность наблюдать редкое астрономическое событие — полное лунное затмение, известное также как кровавая Луна. Об этом рассказал преподаватель астрономии, замдиректора Политехнической школы Пермского Политеха Евгений Бурмистров в беседе с Ura.ru .

По его словам, необычный вид откроется перед пермяками 14 марта.

«Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок», — пояснил ученый.

Луна окрашивается в насыщенный красный цвет из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли, где короткие волны рассеиваются, а длинные достигают нашего спутника. Для наблюдения за этим событием не понадобится специализированное оборудование, заверил Бурмистров.