Кровавая Луна взошла над Киевом

Украинские пользователи соцсетей и СМИ опубликовали кадры и ролики лунного затмения, развернувшегося над Киевом, из-за которого небесное светило приобрело «кровавый» оттенок. Об этом также сообщило в своем Telegram-канале издание УНИАН .

«Над Киевом сейчас восходит огромная кровавая Луна янтарного цвета», — уточнило издание, ссылаясь на местные паблики.

Пользователи обсудили новость, причем многие посчитали появление кровавой Луны над украинской столицей за плохой знак.

«В память о ВСУ в Курской области!» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что настало время сложить оружие и сдаться.

Астрономический феномен, известный как кровавая Луна, возникает, когда спутник Земли целиком погружается в земную тень. В старину появление небесного светила в «кровавом» цвете считали дурным знаком и предвестником разрушений и бедствий.

Россияне полностью смогли увидеть кровавую Луну на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.

В конце февраля замдиректора Политехнической школы пермского Политеха Евгений Бурмистров сообщал, что жители Пермского края смогут увидеть кровавую Луну 14 марта.