Парад планет, затмение и метеорный дождь совпадут 12 августа

Россияне увидят сразу три крупных астрономических события: парад шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Все они придутся на один день — 12 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«Двенадцатого августа — сразу три события в один день. Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии», — сказал Веселков.

Линия планет выстроится в предутренние часы. Четыре небесных тела — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут различимы невооруженным глазом. Для поиска Урана и Нептуна наблюдателям потребуются бинокль либо небольшой телескоп. Такое расположение планет сохранится примерно семь дней, после чего Меркурий подойдет ближе к Солнцу.

Полное солнечное затмение днем пройдет над Гренландией, Исландией, Португалией и Испанией. На российской территории полную фазу удастся увидеть только в небольшой части Таймыра. Жители большинства регионов заметят лишь частичное закрытие солнечного диска. В Красноярске явление не будет видно: в момент затмения Солнце окажется за горизонтом.

Позднее наступит максимальная активность метеорного потока Персеиды. Новолуние сделает августовскую ночь 2026 года особенно темной, благодаря чему наблюдатели смогут насчитать до 100–120 метеоров в час. Самый интенсивный поток тоже ожидают перед рассветом, особенно в западной части России.

Но еще до уникального астрономического дня россияне смогут наблюдать пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Его прогнозируют в ночь на 29 июля.