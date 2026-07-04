В июле россияне увидят максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды

В июле россияне смогут увидеть несколько интересных астрономических явлений, в том числе максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об это рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев, его процитировал ТАСС .

Наименьший угловой размер Солнца в году можно наблюдать 6 июля, в этот день Земля пройдет самую далекую от светила точку своей орбиты — афелий. Ночью с 10 на 11 июля с 1:00 до 2:00 Луна закроет своим диском звездное скопление Плеяды.

Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды наступит 28–29 июля. С полуночи до рассвета можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

Весь месяц на небе останутся летние созвездия Лира, Лебедь и Орел. А после 23 часов в направлении северного горизонта могут появляться серебристые облака.

Пик метеорного потока Июньские Боотиды пришелся на ночь с 27 на 28 июня.