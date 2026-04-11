Облетевший Луну экипаж «Артемиды-2» вернулся на Землю

Экипаж лунной миссии «Артемиды-2» благополучно вернулся на Землю, приводнившись у побережья Сан-Диего. НАСА опубликовала кадры в соцсети X .

Экипаж приводнился с использованием парашютов в 20:07 по восточному времени США (3:07 по московскому времени). В лунной миссии участвовали астронавты НАСА Рид Уайзман (командир), Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.

Космический корабль «Орион» стартовал 1 апреля. Во время экспедиции экипаж облетел Луну, приблизившись к ее поверхности на расстояние примерно восемь тысяч километров. Задачей астронавтов было проверить работоспособность систем и аппаратуры, так как в 2028 году планируется лунная высадка.

Соединенные Штаты побили рекорд 1970 года по дальности полета человека в космосе. В рамках программы «Артемида» планируют еще три миссии.