Найдена генетическая причина ожирения

Ученые из Великобритании выявили генетическую причину предрасположенности к ожирению, которая заключается в отсутствии гена SMIM1. Результаты исследования опубликовали в журнале Med .

Группа ученых во главе со специалистами Университета Эксетера провела анализ данных 500 тысяч человек из британского биобанка. В итоге оказалось, что у 104-х из них обнаружили генетический вариант, повышающий риск развития ожирения.

Выяснилось, что люди, у которых нет копий гена SMIM1, набирают лишний вес быстрее остальных. При этом в состоянии покоя они расходуют намного меньше энергии.

Также у этих людей выявили более высокий уровень жира в крови, а уровень гормонов щитовидной железы, наоборот, ниже. Эти показатели напрямую влияют на развитие у человека ожирения.

Связь этого гена с состоянием здоровья человека ученые до конца еще не изучили.

Врач Елена Корчагина ранее рассказала, что на развитие ожирения могут оказывать влияние более 50 генов.