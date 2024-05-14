Врач Корчагина: более 50 генов могут влиять на развитие ожирения | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 16:53 Врач Корчагина: более 50 генов могут влиять на развитие ожирения

Читать 360 в

Индекс массы тела на 40-70% зависит от наследственных факторов. Так, на развитие ожирения способны оказывать влияние более 50 генов. Об этом рассказала врач Елена Корчагина в беседе с «Известями».

По ее словам, различные мутации воздействуют на работу центральной нервной системы и ухудшают энергетический баланс.

Реклама

«Например, ген MC4R кодирует меланокортиновый рецептор. <…> Поломка этого гена приводит к тому, что человек плохо контролирует аппетит и переедает», — отметила эксперт.

Она также привела в пример ген FTO, участвующий в контроле метаболизма. При одном из его вариантов усиливается склонность к полноте.