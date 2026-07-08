Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек

Астероид Апофис, надвигающийся на Землю, смогут увидеть 7,6 миллиарда человек. Об этом сообщил сайт Space.com .

По данным астрономов, 13 апреля 2029 года космический объект смогут увидеть невооруженным глазом около 90% землян. На небе астероид будет выглядеть как светлая точка, плавно проходящая примерно за минуту расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска.

«Однако фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения», — подчеркнули авторы материала.

Ранее преподаватель астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров предупредил, что потенциально опасный астероид 2024 YR4 сблизится с Землей в 2028 году.