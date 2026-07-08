Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек
Астероид Апофис, надвигающийся на Землю, смогут увидеть 7,6 миллиарда человек. Об этом сообщил сайт Space.com.
По данным астрономов, 13 апреля 2029 года космический объект смогут увидеть невооруженным глазом около 90% землян. На небе астероид будет выглядеть как светлая точка, плавно проходящая примерно за минуту расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска.
«Однако фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения», — подчеркнули авторы материала.
Ранее преподаватель астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров предупредил, что потенциально опасный астероид 2024 YR4 сблизится с Землей в 2028 году.