На Земле произошла третья по силе в 2026 году магнитная буря

Утром 4 июля ученые зафиксировали третью по мощности в 2026 году магнитную бурю класса G3.33. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что магнитное поле Земли почти сутки держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще накануне.

«Решающий перелом произошел около полуночи, когда начался сильный рост параметров солнечного ветра, сменился знак межпланетного магнитного поля. В сумме факторов хватило, чтобы запустить геомагнитное событие», — констатировали они.

При этом астрономы зафиксировали, что гигантские пятна на Солнце не произвели по-настоящему сильных взрывов.

На данный момент магнитная буря класса G3.33 — второе по силе геомагнитное событие в 2026 году, уступающее только январскому шторму экстремального уровня G4.67 и буре от 21 марта уровня G3.

«С последним событием сегодняшний шторм сравним по силе, но уступает по продолжительности», — указали в ИКИ РАН.

Несколько дней назад вспышка высшего уровня X произошла на Солнце.