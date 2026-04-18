На Земле началась магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась вторая за апрель магнитная буря

Утром 18 апреля на Земле началась вызванная приходом потока солнечного ветра из корональной дыры слабая магнитная буря. Об этом в телеграм-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что уровень возмущений оценивается как G1, то есть минимальный по пятибалльной шкале. Магнитные возмущения продлятся до семи дней, а степень возмущений в выходные достигнет среднего уровня G2.

В северо-западных и северных регионах России ближайшей ночью можно будет наблюдать полярные сияния.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии предупредили, что с 17 по 31 апреля магнитосфера Земли перейдет в возбужденное состояние. Ученые также не исключали, что магнитная буря накроет планету 29 и 30 апреля.

