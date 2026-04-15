Апрельский парад планет останется невидимым из-за яркого солнца

Парад планет, который пройдет в конце апреля, останется незаметным из-за ярких лучей Солнца. На одну линию выстроятся Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Четыре планеты с конца апреля до середины мая будут находиться в узком секторе неба.

«Увидеть данное сближение невозможно, так как все четыре планеты находятся в ярких солнечных лучах. Событие конца апреля можно назвать невидимым малым парадом планет», — пояснила Кошман.

Астроном отметила, что термин «парад планет» не является научным, этим явлением называют сближение планет, видимое с Земли невооруженным глазом. Планеты с небольшим «разбросом» выстраиваются на одну условную линию с Землей и Солнцем. Малым парадом планет называют линии с четырьмя планетами, большими — с пятью и более. Также различают видимые и невидимые парады планет.

С 16 по 30 апреля ожидается прохождение потока Лириды. Пик активности прогнозируют в ночь с 22 на 23 апреля.