Россиян предупредили о неспокойной геомагнитной обстановке в середине апреля

В середине апреля ожидается продолжительный период неспокойной геомагнитной обстановки. По данным Лаборатории солнечной астрономии, с 17 по 21 апреля магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, а 17 апреля прогнозируется магнитная буря, интенсивность которой будет выше, чем в предыдущие дни. Об этом написал сайт gorod55.ru .

После короткого периода затишья 25 апреля геомагнитная обстановка вновь ухудшится, а 29 и 30 апреля ученые прогнозируют двухдневную магнитную бурю.

Метеозависимым людям в этот период стоит заранее позаботиться о своем самочувствии. Специалисты рекомендуют:

— за пару дней до неблагоприятного дня снизить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать;

— соблюдать режим сна — спать не менее семи-девяти часов, ложиться и вставать в одно и то же время;

— избегать жирной, тяжелой и соленой пищи, отдавать предпочтение легкой еде;

— поддерживать умеренную физическую активность для улучшения тонуса сосудов;

— строго соблюдать назначения врача, не пропускать прием лекарств и контролировать давление или уровень сахара в крови.