На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

Ученые зарегистрировали на Солнце мощную вспышку в ночь на 20 сентября. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики.

Специалисты отнесли вспышку к предпоследнему классу мощности.

Она произошла в 00:41 и продолжалась 38 минут. Ученые отметили, что вспышку зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25).

Ранее сильную активность Солнца зарегистрировали 4 сентября. Длительность вспышки составила 13 минут, ее отнесли к уровню M1.0.

По словам эксперта Татианы Молосовой, чрезмерная солнечная активность может привести к смещению магнитных полюсов Земли, а также к тотальному блэкауту. Она напомнила о «событии Кэррингтона» — крупнейшей геомагнитной буре, из-за которой произошел массовый отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

Молосова добавила, что возникновение полярных сияний в непривычно южных регионах может оказаться сигналом об ослаблении магнитного поля Земли или изменениях в оси планеты.