Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Мощная вспышка класса М произошла на Солнце 4 сентября. Об этом на сайте сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые зафиксировали явление в 16:44 по московскому времени. Солнечная вспышка длилась порядка 13 минут. Специалисты классифицировали событие как уровень M1.0, что указывает на значительную силу солнечной активности.

Накануне эксперт Татиана Молосова выразила опасения по поводу чрезмерной солнечной активности в ближайшие дни. Она предупредила о потенциальных последствиях: смещении магнитных полюсов Земли и возможности мощной вспышки, которая может вызвать глобальный блэкаут.

Ранее стало известно, что в следующее воскресенье, 7 сентября, Луна целиком окажется в тени Земли, вызвав редкое и впечатляющее явление — полное лунное затмение. Его будет видно на большей части России и ближнего зарубежья.