Эксперт Молосова отметила, что полярное сияние на юге может указывать на ослабление магнитного поля Земли

Автор Telegram-канала «Метеочувствительность. Магнитные бури» Татиана Молосова в беседе с News.ru выразила опасения по поводу чрезмерной солнечной активности. Она предупредила о потенциальных последствиях: смещении магнитных полюсов Земли и возможности мощной вспышки, которая может вызвать глобальный блэкаут.

Молосова указала на два возможных негативных сценария: ускоренное изменение магнитных полюсов и возникновение вспышки на Солнце, подобной «событию Кэррингтона» (крупнейшая геомагнитная буря в истории, произошедшая 1–2 сентября 1859 года и вызвавшая отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке).

Кроме того, Молосова подчеркнула, что появление полярных сияний в непривычно южных регионах может свидетельствовать об ослаблении магнитного поля Земли или изменениях в оси планеты.