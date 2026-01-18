На Солнце зафиксировали первую с начала года вспышку наивысшего класса

На Солнце произошла первая с начала года мощнейшая вспышка категории X. Об этом сообщил телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце вспышка высшего балла X, Происходит прямо сейчас», — уточнили ученые.

Астрономы отметили, что активная область № 4341 находится в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Крупные взрывы, произошедшие в начале года на обратной стороне Солнца, случились здесь же.

Ранее астрономы показали вспышку класса М3.3 на Солнце, которая произошла в ночь на 12 января. Она выглядела как плазменное облако, прорывающееся сквозь магнитное поле звезды в открытый космос.

До этого ученые рассказали, что земляне смогут увидеть редкий парад планет — Венера, Марс и Меркурий, которые к 22 января выстроятся в ромб или крест вблизи Солнца. Следующее такое явление можно будет увидеть не ранее сентября 2038 года.