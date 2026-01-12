Мощную вспышку на Солнце показали на видео

Лаборатория ИКИ РАН показала на видео вспышку на Солнце

В ночь на 12 января на Солнце произошла вспышка класса M3.3. Пресс-служба Лаборатории ИКИ РАН показала ее на видео.

Благодаря боковому ракурсу можно разглядеть картину формирования вспышечных петель — быстро растущих магнитных структур, всегда образующихся во вспышках с крупными выбросами плазмы.

«Плазменное облако продирается сквозь магнитное поле Солнца в открытый космос, растягивая и разрывая линии поля, которые затем смыкаются и сжимаются за ним, формируя наблюдаемые яркие петли», — отметили ученые.

В Лаборатории добавили, что петли светятся за счет разогревающих быстрых заряженных частиц, массово формирующихся во время вспышек.

На следующей неделе, 22 января, жители Земли смогут увидеть парад сразу трех планет у Солнца — Меркурия, Венеры и Марса. Событие является уникальным как минимум в масштабе двух веков.