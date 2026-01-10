Жители Земли смогут наблюдать у Солнца редкий парад планет

ИКИ РАН: Венера, Марс и Меркурий снова сблизятся с Солнцем только через 12 лет

В течение ближайших двух недель у Солнца сформируется редкая конфигурация из трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса. Максимальное сближение ожидается к 22 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Венера и Марс уже подошли к Солнцу и в период рождественских дней образовали соединение, которое, по оценкам астрономов, является уникальным как минимум в масштабе двух ближайших веков. В настоящее время планеты начинают расходиться: Венера смещается влево от Солнца, Марс — вправо.

Меркурий накануне появился на космических снимках как яркая точка у правого края кадра и в ближайшие дни будет быстро приближаться к солнечному диску. Венера и Марс пока не видны на этих изображениях, поскольку остаются слишком близко к Солнцу и скрыты искусственной «луной» коронографа — синего диска в центре снимка, который блокирует яркий солнечный свет. Ожидается, что через несколько дней обе планеты станут различимы на поступающих фотографиях.

К 22 января Меркурий, Венера, Марс и Солнце выстроятся в почти симметричную фигуру — ромб или крест со стороной около двух-трех градусов. После этого парад начнет распадаться: первой от Солнца удалится Меркурий, затем в течение февраля — Венера и Марс.

Следующее сближение всех трех планет вблизи Солнца ожидается лишь в сентябре 2038 года и будет значительно более растянутым — до 10 градусов. Текущее же сближение на угол около трех градусов с почти правильной геометрической формой, по оценкам специалистов, с высокой вероятностью является уникальным событием для XXI века.

В 2026 году ожидается серия солнечных и лунных затмений. Как сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, 17 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, видимое в южном полушарии, а 3 марта — полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители западного полушария. Летом, 12 августа 2026 года, состоится полное солнечное затмение: в России оно будет видно частично, в том числе на европейской части страны. Ровно через две недели, 28 августа, произойдет частное Лунное затмение.