На Солнце произошла мощная вспышка высокого уровня

На Солнце произошла третья за июнь крупная вспышка. Она стала четвертой по мощности с начала 2025 года, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Около часа ночи по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Предварительный балл события — X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени», — заявили специалисты.

Космические телескопы засекли взрыв в той же области, где 15 и 16 июня произошли две самые крупные вспышки июня. Тогда выброшенная в космос плазма прошла мимо Земли. Ученые допустили, что на этот раз произойдет так же, однако пока нет объективных данных на этот счет.

Предыдущие июньские вспышки имели уровень M8.4 и 6.3, то есть ниже той, что произошла в ночь на среду. Последняя вспышка высшего уровня X случилась 25 мая и стала седьмой с начала 2025 года. По мощности новый взрыв занял четвертое место, на первом остался зафиксированный 14 мая уровня X2.7.