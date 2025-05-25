Вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце

В ночь на 25 мая на Солнце произошла вспышка высшего рентгеновского класса X. Информацию об этом опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка мощностью Х1.1 началась в 04:46 по московскому времени. Через шесть минут, к 04:52, она достигла своего пика. В 04:57 активность завершилась.

Ранее стало известно, что количество магнитных бурь станет меньше в ближайшие годы. По словам научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, сейчас Солнце начало двигаться к минимуму активности, который происходит примерно через пять лет после максимума. Следующий пик случится спустя порядка 10 лет.