Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце

Из-за вспышки на Солнце произошел крупный выброс плазмы, часть которой направилась в сторону Земли. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Основная часть выброса ушла вверх значительно выше плоскости расположения планет, однако небольшая доля достигнет Земли к 17–18 июня.
«Воздействие ожидается касательным и относительно слабым. Предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1», — отметили в лаборатории.
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