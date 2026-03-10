Мантуров назвал Венеру первой планетой для освоения Россией

После изучения Луны Россия планирует перейти к освоению Венеры. Об этом журналу «Разведчик» заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

Он отметил, что такое направление в рамках изучение дальнего космоса уже имеет исторические корни.

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, для этого направления потребуются значительные ресурсы и нестандартные решения, для разработки которых нужна талантливая молодежь.

Первый вице-премьер уточнил, что с поставленной задачей смогут справиться специалисты, которые будут «дерзкими, в хорошем смысле этого слова».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году. Ее затопление планируется провести в 2030 году.