Магнитные бури накроют Землю 16 сентября

Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября — в 35%.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.

Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка, которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.

Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.