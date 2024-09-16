Магнитные бури накроют Землю 16 сентября
Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября — в 35%.
Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.
Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка, которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.
Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.
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Магнитные бури накроют Землю 16 сентября
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