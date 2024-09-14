На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние 7 лет

РАН: на Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек с 2017 года

Четвертая по силе вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

«Это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — уточнили в сообщении.

Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3, однако в будущем эти данные могут быть еще уточнены. Мощность вспышки оценили в X4.5, а ее продолжительность составила 33 минуты.

Также из-за местоположения вспышки существует небольшая возможность касательного удара по Земле. Предварительные модели показали, что вероятность такого события составляет от 5 до 10%.

Ранее ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы, которые спровоцируют на Земле магнитные бури и полярные сияния.