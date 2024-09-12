Облако солнечной плазмы ударит по Земле 12 сентября

В РАН предупредили о магнитных бурях и полярном сиянии 12 сентября

Ученые предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце и выбросах солнечной плазмы, которые спровоцируют магнитные бури на Земле и появление полярных сияний в средних широтах. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Астрофизики прогнозируют, что Солнце все же ударит по Земле с третьей попытки, причем с вероятностью 99,9%.

«На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22:00 часов по московскому времени. Пик бури ожидается в три-четыре часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что сила бури пока ожидается умеренная. Они оценили ее уровень 1-2 по пятибалльной школе, отметив, что вероятность такого сценария составляет около 70%. Еще 15% остается на то, сила бури достигнет третьего уровня и выше. Возможно, что удар будет еще слабее вышеуказанных сценариев.

Кроме того, существует высокая вероятность возникновения полярных сияний, в частности, в средних широтах.

Ранее ученые спрогнозировали две магнитные бури, которые могли поочередно накрыть планету вечером 10 сентября и 11 сентября.