Луна, Юпитер и Венера выстроятся в ряд три ночи подряд

Россияне смогут наблюдать с 19 по 21 мая за зрелищным астрономическим явлением. Луна, Юпитер и Венера выстроятся в ряд, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Своеобразный парад появится над горизонтом сразу после заката. По информации специалистов, спутник Земли и планеты выстроятся к юго-западу от звезды Капеллы. Это явление продлится три ночи, начиная с 19 мая.

«Это просто Луна, Юпитер и Венера собрались вместе на небе. Луна не полная, правда, будет — так, серпик», — сообщили астрономы.

