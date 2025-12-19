Сегодня 11:00 Как связаны Челябинск, «Сумерки» и верблюд: гайд для гостей новой культурной столицы России 0 0 0 Фото: Sergei Zaitsev, РИА Новости, Валерий Крюков, Андрей Старцев, Константин Моченов / www.globallookpress.com Культура

Раскинувшийся на границе Европы и Азии город-миллионник известен не только гигантскими заводами. Челябинск активно привлекает туристов своими культурными достопримечательностями. Здесь можно увидеть остатки метеорита, попробовать себя в роли машиниста паровоза или пилота самолета и прогуляться по Кировке — местному Арбату. Кроме того, в 2027 году столица Южного Урала станет еще и культурной столицей всей страны. О главных достопримечательностях Челябинска — в материале 360.ru.

Челябинский Арбат

Растянувшаяся от площади Революции пешеходная улица Кирова, или Кировка, как называют ее горожане, стала местом притяжения всех туристов. Вход на челябинский Арбат проходит через арку — точную копию городских ворот, встречавших гостей более 100 лет назад. На всем протяжении Кировки стоят бронзовые скульптуры: «Саксофонист», «Чистильщик обуви», «Прекрасная дама», «Повар», «Художник» и другие городские персонажи. У каждого из них есть своя история, которую рассказывают экскурсоводы. Самым необычным памятником считается «Профессиональный нищий». Словно в шутку, он находится возле отделения банка. А если его обойти и внимательно посмотреть под ноги, то можно увидеть канализационный люк, сделанный в виде копейки.

Фото: РИА «Новости»

Почему на гербе Челябинска есть верблюд Самой популярной у туристов считается скульптура мальчика с верблюдами. Животное есть и на гербе города. Это память о том, что земли Южного Урала входили в Великий шелковый путь, а еще Челябинск в XIX веке считался центром чайной торговли, поэтому для горожан караваны не были редкостью. Кировка порадует туристов и своим архитектурным ансамблем. Там сохранились купеческие и торговые дома, возведенные задолго до революции. Кроме того, это самая главная улица народных гуляний и флешмобов.

Главные музеи Челябинска

Недалеко от Кировки расположился Государственный исторический музей Южного Урала. Там хранится остаток метеорита, который прославил Челябинск на весь мир в феврале 2013 года. Упавший фрагмент весом в 654 килограмма достали со дна озера Чебаркуль. Также особой популярностью у посетителей пользуется шерстистый носорог, живший на Южном Урале много миллионов лет назад. Можно увидеть в музее и кости древнего морского ящера мозазавра.

Фото: РИА «Новости»

Тем, кто хочет познакомиться с изделиями уральских умельцев, нужно отправиться в Челябинский музей изобразительных искусств. Там же находятся картины Кипренского, Шишкина, Айвазовского, Левитана, Куинджи и других известных живописцев. Самые необычные экскурсии проводят в Музее истории Южно-Уральской железной дороги. В его коллекции есть первые паровозы Ефима Черепанова, танк-паровоз 9П, современные электровозы, спецтехника и вагон-музей. В ангаре рядом с Челябинским тракторным заводом находится музей «Крылья советов», где можно попробовать себя в роли пилота. Там находится часть фюзеляжа самолета Ту-154. Кабина пилотов стала настоящим аттракционом с иллюзией облета города на высоте всего нескольких десятков метров. Для эффекта настоящего полета слышны шум двигателей и указания диспетчера.

Индустриальные пейзажи Челябинска

Фото: РИА «Новости»

Столица Южного Урала больше всего известна своими заводами. Виды промышленных зданий создают уникальные индустриальные пейзажи, которые использовала датская группа Blue Foundation для съемок клипа на песню Eyes On Fire, вошедшую в саундтрек киносаги «Сумерки». Пожалуй, самым впечатляющим зданием является элеватор государственного банка. Серый гигант высотой 40 метров появился в центре города в начале XX века. Построенный в стиле модерн, он сохранил свои уникальные резные перила и огромные окна. Сейчас здание закрыто и находится в аварийном состоянии. Но даже с улицы его вид не оставит равнодушным любителей индустриальных пейзажей и промышленного туризма. Заводы Челябинска часто проводят экскурсии прямо на своих производствах, демонстрируя работу гигантских плавильных или сборных цехов в режиме реального времени. Обязательным для посещения считается «Цех 239», расположенный на территории Челябинского трубопрокатного завода. Само здание отличается интересной архитектурой, а внутри можно пройти по маршруту всех этапов производства.

Куда еще сходить в Челябинске

Фото: РИА «Новости»

Если задержаться в столице Южного Урала, то есть шанс попасть на спектакли местных театров, которых в промышленном городе сразу 10. Для любителей классики — Челябинский театр оперы и балета имени Глинки. Классические пьесы ставят в Театре драмы имени Наума Орлова и Государственном драматическом камерном театре. Для школьников и студентов работают театр «Манекен», Государственный областной театр кукол и драматический молодежный. Кроме того, в Челябинске есть свой цирк, который действует с 1902 года. Но старое здание, к сожалению, давно снесли, а новое возвели в 1980 году. Также в городе есть большой зоопарк, где живут более 130 видов животных и есть парк динозавров «Затерянный мир». Прекрасным местом для отдыха может стать и парк имени Гагарина. Для детей здесь работают аттракционы, есть спортивные площадки, тренажеры, уединенные беседки, а также кинотеатр под открытым небом. Но самое интересное в том, что на территории парка работает узкоколейная железная дорога. Там ходят настоящие поезда, а учащиеся транспортного колледжа проходят практику на профессии машиниста и проводника.