Live Science: ученые предупредили о росте рынка нерегулируемых пептидов

За последние годы пептиды стали одной из самых обсуждаемых тем в сфере здоровья и биохакинга. Им приписывают множество полезных свойств: от ускорения восстановления после травм до замедления старения. В США стремительно растет рынок препаратов, многие из которых распространяются вне строгого медицинского контроля и рекламируются как панацея, сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию Live Science.

С научной точки зрения пептиды — это короткие цепочки аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Они представляют собой небольшие фрагменты белков и способны выполнять различные функции, передавая сигналы между клетками, регулируя работу органов и участвуя в обмене веществ.

По данным исследователей, с момента появления инсулина на рынок вышло более 80 лекарственных препаратов на основе пептидов. Сегодня их применяют при лечении сахарного диабета, онкологических заболеваний, остеопороза, ВИЧ-инфекции, хронической боли и ряда других состояний. Разработка новых соединений остается одним из самых быстрорастущих направлений современной фармакологии.

Тем не менее эксперты обеспокоены распространением экспериментальных соединений, которые еще не прошли всю необходимую проверку. Такие вещества могут продаваться через интернет, частные клиники или специализированные сервисы еще до того, как они пройдут полноценную проверку на безопасность и эффективность. В результате потребители могут использовать соединения, о долгосрочном воздействии которых на организм известно немного.

Специалисты подчеркивают, что оценивать необходимо каждую молекулу отдельно, а не делать выводы обо всем классе веществ сразу. Окончательный ответ на вопрос об эффективности пептидов может дать только качественная наука.