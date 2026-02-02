Лингвисты призвали защитить русский мат от неправильного использования

Россияне стали чаще материться, но делают это не всегда правильно. Об этом заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать», — добавил он.

Ученый призвал разъяснять, как и когда уместно употреблять крепкие выражения, чтобы они не потеряли силу.

Ранее звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк привлекла к себе внимание русскоязычных поклонников, когда в интернете появился тизер нового проекта с ее участием. На видео актриса, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, ругается на русском языке.