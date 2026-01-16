Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выругалась по-русски

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, заговорила на русском языке в новом проекте — сериале «Пони». Тизер опубликовали в аккаунте стриминг-сервиса Peacock в Instagram*.

Выученные Кларк реплики далеки от русской классики. В видеозаписи сцены ее героиня выругалась в адрес уличной продавщицы яиц.

«Твою мать, дай мне мои яйца. ****, дай сюда эти чертовы яйца», — произнесла она в кадре.

По сюжету две женщины, чьи мужья работали на разведку США и погибли при загадочных обстоятельствах в СССР, решили стать агентами ЦРУ и выяснить правду о смерти любимых. События сериала происходят в 1977 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.