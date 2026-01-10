Лингвисты назвали самое популярное слово в русском языке

Заимствованный англицизм «ок» признали самым популярным словом в русском языке. Об этом РИА «Новости» рассказали в Институте Русистики.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм — слово „ок“», — отметили в сообщении.

В Институте уточнили, что популярность позаимствованного междометья связана с его информативностью и однозначностью. Также аналитики отметили стремление к краткости в русском языке.

В 2025 году пользователи «Яндекса» чаще всего искали значение слов «сигма-бой», «свага» и «латяо». Также пользователи хотели узнать значение терминов «дропперство», междометия «окак» и дружеского обращения «мабой». Аналитики поисковика также зафиксировали интерес россиян к новым технологическим терминам.

Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Эксперты предложили называть этим словом провокационный онлайн-контент, который используют для повышения популярности источника.