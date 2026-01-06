Стало известно, какие слова чаще всего искали в «Яндексе»

Пользователи «Яндекса» чаще всего искали значение слов «Сигма-бой» и «Свага»

В 2025 году пользователи «Яндекса» чаще всего искали значение слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

«Аналитики компании выясняли, что в 2025 году пользователи „Поиска“ „Яндекса“ чаще всего задавали запросы о значении новых слов „Сигма-бой“, „Свага“ и „Латяо“», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, пользователи хотели узнать значение терминов «дропперство», междометия «окак» и дружеского обращения «мабой».

Аналитики «Яндекса» зафиксировали интерес россиян к новым технологическим терминам. Среди популярных запросов были «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент».

Аналитики сервиса собрали данные за период с января по ноябрь 2025 года. В отчет не вошли аббревиатуры, имена собственные, материалы категории 18+, а также слова без ясного значения и выражения.

В декабре «Грамота.ру» объявила «зумер» словом 2025 года. На втором месте оказалось «выгорание», а на третьем — «ред-флаг». В шорт-лист акции попали 12 кандидатов. Эксперты из разных уголков России выбрали победителя с помощью рейтингового голосования.

Ранее в топ-40 проекта «Слово года» вошли «окак», «лабубу» «тревожность», «сигма», «цифровой рубль».