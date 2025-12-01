Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Сообщение об этом опубликовали на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Слово «рейджбейт» образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка). Эксперты предложили называть этим словом провокационный онлайн-контент, который используют для повышения популярности источника. Оксфордские языковеды установили, что слово «рейджбейт» за последние 12 месяцев стало использоваться в три раза чаще.

Впервые его использовали на платформе Usenet в 2002 году для обозначения реакции водителя на моргание фарами как требование уступить дорогу. Гораздо позже его стали использовать для обозначения вирусных публикаций, оно вошло в лексикон медийщиков и креаторов.

В прошлом году словом года назвали термин «брейнрот» (brain rot, в дословном переводе — гниение мозга). Термин описывает предполагаемое ухудшение умственных способностей, которое связывают с чрезмерным потреблением простого, низкокачественного или несложного контента.