«Кожа да кости». Врачей напугало состояние застрявшего на МКС астронавта

Из-за технических проблем астронавт Сунита Уильямс осталась на Международной космической станции до февраля. Она сильно похудела, и врачи пытаются помочь ей набрать вес, сообщила газета The New York Post .

Уильямс и ее коллега Барри Уилмор прибыли на орбиту в июне и планировали провести в космосе всего восемь дней. Однако из-за неисправности корабля Starliner от компании Boeing они застряли на МКС на несколько месяцев. Капсула Crew Dragon компании SpaceX лишь в феврале вернет людей на Землю.

Оба астронавта успешно прошли предполетный медосмотр и чувствовали себя хорошо, однако в космосе здоровье 59-летней женщины пошатнулось. На последних фотографиях она выглядела изможденной.

«Она сильно похудела. Ее вес ушел, и теперь она кожа да кости. Поэтому приоритетной задачей является помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, обратить ее вспять», — сообщил сотрудник НАСА.

В организме космонавтов на орбите меняется обмен веществ, и для сохранения веса им приходится потреблять вдвое больше калорий — около 3500–4000 калорий в день. Уильямс не смогла придерживаться диеты. Ситуацию осложнило то, что для поддержания мышечной массы и плотности костей она занималась спортом по два часа ежедневно. Судорожно пытаясь помочь ей, врачи прописали питание на 5000 калорий.

На Starliner начали происходить странности после стыковки с МКС. Астронавт Барри Уилмор сообщил о подозрительном звуке, доносившемся из пустого корабля.