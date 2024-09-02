KP.RU: загадочные звуки донеслись из обреченного корабля Starliner

Корабль Starliner, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), издает странные звуки, напоминающие отчаянные удары изнутри, хотя внутри него никого нет. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Этот аппарат от компании Boeing стартовал к МКС 5 июня с двумя космонавтами на борту. Однако уже до старта стало известно о проблеме с утечкой гелия, и тем не менее, рискуя, запуск состоялся. Утечка и другие неполадки сразу же проявились: Starliner едва смог пристыковаться к МКС.

На протяжении всего лета шли обсуждения о том, как обеспечить безопасность и спасти космонавтов. В конце недели корабль будет отведен от МКС и контролируемо сгорит в атмосфере Земли без экипажа. Космонавт Бутч Уилмор, облетая МКС, обратил внимание на странные звуки, доносящиеся от спящего Starliner, и его первой мыслью стало, что корабль плохо пристыкован и может угрожать всей станции.

Александр Железняков, член Российской академии космонавтики, предположил, что звуки могут быть связаны с тепловыми процессами, вызывающими изменения в объеме материалов. Возможно, они возникают от какого-то оборудования при его активации или же кто-то в отдаленном уголке МКС стучал.

Эксперт считает, что звуки наиболее вероятно вызваны вибрацией корпуса из-за теплового расширения. Похожая ситуация наблюдается и у жильцов домов с металлическими крышами, которые слышат равномерные стуки во время восхода и захода Солнца, когда металл реагирует на температурные колебания, сбрасывая внутреннее напряжение.

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте