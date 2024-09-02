Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки

Астронавт Уилмор сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

Корабль Boeing Starliner, который застрял на Международной космической станции (МКС), стал издавать необычные звуки. О записи разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне сообщило издание Ars Technica .

До этого представители НАСА заявляли, что Boeing Starliner планируют вернуть на Землю с МКС без экипажа 6 сентября.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук… Не знаю, что его издает», — сказал Уилмор диспетчеру.

По словам астронавта, предположительно, подозрительный звук мог возникнуть из-за неполадки в соединении корабля с МКС. Уилмор попросил диспетчеров послушать звук и поднес микрофон к его источнику.

«Да… мы услышали. Такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор», — ответил сотрудник ЦУП на записи.

Он также пообещал выяснить причину странного звука.

Starliner прибыл на МКС в начале лета, но сломался. Двум астронавтам придется около восьми месяцев ждать, пока корабль компании SpaceX вернет их на Землю.