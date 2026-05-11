Комета из другой звездной системы удивила ученых

В составе межзвездной кометы 3I/ATLAS ученые обнаружили рекордно высокое количество тяжелой воды. Об этом сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy .

Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия к обычному водороду в воде этой кометы примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы, и почти в 40 раз выше, чем в земных океанах.

Такие данные свидетельствуют о том, что объект сформировался в условиях, которые сильно отличались от среды возникновения Солнечной системы. А именно — в очень холодной области с низким уровнем излучения.

«Количество дейтерия по отношению к обычному водороду в воде оказалось выше всего, что мы когда-либо видели в других планетных системах и кометах», — заявил ведущий автор работы Луис Саласар Мансано.

Соавтор исследования Тереса Панеке-Карреньо отметила, что эти факты подтвердили гипотезу: условия, в которых сформировалась Солнечная система, не являются универсальными для всей галактики.

Для анализа ученые использовали данные обсерватории MDM в Аризоне и комплекса ALMA в Чили. С помощью этих инструментов специалисты впервые напрямую измерили содержание тяжелой воды на межзвездном объекте.

Ранее в Роскосмосе назвали 12 августа главным астроднем года. Перед рассветом на небе выстроится цепочка из шести планет, днем жители севера России увидят частные фазы полного солнечного затмения, а после заката ожидают пик метеорного потока Персеиды.